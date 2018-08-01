На ремонт очистных сооружений в Дербенте и Черкесске направляется 521,5 млн рублей

МОСКВА, 1 августа. / ТАСС /. Города Черкесск и Дербент получат в 2018-2020 годах свыше 521 млн рублей на расширение и реконструкцию очистных сооружений. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ в среду.

Поручение по разработке мер обеспечения водоснабжением населенных пунктов и по строительству очистных сооружений в Северо-Кавказском федеральном округе было дано Минприроды Минстрою РФ правительственной комиссией по развитию СКФО 11 июля. Поручение подготовлено в рамках разрабатываемого национального проекта в сфере экологии.

"Утверждено адресное (пообъектное) распределение в 2018-2020 годах субсидий в общем объеме 521,57 млн рублей на расширение и реконструкцию системы водоснабжения и очистных сооружений канализации в городе Черкесске (Карачаево-Черкесская Республика), а также на строительство очистных сооружений канализации в городе Дербенте (Республика Дагестан)", — говорится в пояснении к документу.