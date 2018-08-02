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Минтранс задумался о введении новых дорожных знаков
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Минтранс задумался о введении новых дорожных знаков 

Федеральное агентство политических новостей 20 часов назад
Минтранс РФ предложил правительству рассмотреть проект о введении новых дорожных знаков. В планах установка знаков «Велосипедная зона» и «Стоянка только транспортных средств дипломатического корпуса».
В то же время собеседник агентства опроверг слухи о том, что ведомство предлагает ввести знаки «Простая вафля», «Следующий перекресток», «Трамвайная полоса», «Способ парковки» и «Диагональный переход».
Ранее министерство транспорта предложило ввести знак, запрещающий движение транспорта.
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