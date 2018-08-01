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Общественный транспорт Петербурга с июля 2020 года станет полностью социальным
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Общественный транспорт Петербурга с июля 2020 года станет полностью социальным 

ТАСС 1 августа 2018
Фото: Собака.ru
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Весь общественный транспорт Санкт-Петербурга с июля 2020 года перейдет на регулируемый тариф, в результате чего коммерческие маршрутки будут предоставлять льготы на проезд. Об этом в среду на заседании коллегии сообщил председатель комитета по транспорту Александр Головин. В настоящее время льготные проездные принимают к оплате в метро, трамваях, троллейбусах и социальных автобусах.
"Мы переходим с 1 июля 2020 года на регулируемый тариф, что означает дополнительные расходы города [на компенсацию расходов перевозчиков]. Но наша транспортная составляющая выстроится совсем по-другому — весь транспорт будет социально ориентированный. Любой человек сможет воспользоваться всеми льготами, которые ему положены", — сказал чиновник.
Глава комитета пояснил, что речь не идет о ликвидации маршруток. Частные компании по итогам конкурсных процедур в рамках госзаказа смогут обслуживать определенные маршруты и получать субсидии из бюджета по аналогии с социальными автобусными маршрутами. На эти цели потребуется дополнительно 16 млрд руб., а уже сейчас город ежегодно перечисляет перевозчикам более 30 млрд руб. При этом власти рассчитывают сохранить баланс на рынке автобусных перевозок, где более 60% приходится на частные компании.
По словам Головина, будет изменена маршрутная сеть общественного транспорта с усилением работы трамваев и троллейбусов как наиболее экологичных. Дублирующие маршруты автобусов и коммерческих маршруток ликвидируют, чтоб снизить нагрузку на дорожную сеть. Кроме того, все автобусы смогут осуществлять высадку пассажиров только на остановочных комплексах.
Также в ближайших планах городских властей внедрение аналитической системы управления транспортными потоками и создание центра управления транспорта, в работе над которым принимают участие эксперты из Сингапура.
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