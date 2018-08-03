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В Петербурге в связи с полумарафоном изменится движение транспорта
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В Петербурге в связи с полумарафоном изменится движение транспорта 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Схема движения трамваев и троллейбусов в Санкт-Петербурге будет изменена в связи с проведением полумарафона «Северная столица», сообщает «Горэлектротранс».
5 августа с 7:30 до 13:30 в связи в связи с проведением культурно-массового мероприятия будет закрыто движение троллейбусов и трамваев по Садовой улице, Каменноостровскому проспекту, набережной Карповки, Большому проспекту Петроградской стороны, набережной Макарова и Невскому проспекту.
— от к/ст «ул. Кораблестроителей» по действующей трассе до к/ст «пл. Морской Славы» — от к/ст «ул. Кораблестроителей» по ул. Кораблестроителей, ул. Нахимова, Наличной ул. до к/ст «пл. Морской Славы»
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