В Петербурге в связи с полумарафоном изменится движение транспорта

Схема движения трамваев и троллейбусов в Санкт-Петербурге будет изменена в связи с проведением полумарафона «Северная столица», сообщает «Горэлектротранс».

5 августа с 7:30 до 13:30 в связи в связи с проведением культурно-массового мероприятия будет закрыто движение троллейбусов и трамваев по Садовой улице, Каменноостровскому проспекту, набережной Карповки, Большому проспекту Петроградской стороны, набережной Макарова и Невскому проспекту.

— от к/ст «ул. Кораблестроителей» по действующей трассе до к/ст «пл. Морской Славы» — от к/ст «ул. Кораблестроителей» по ул. Кораблестроителей, ул. Нахимова, Наличной ул. до к/ст «пл. Морской Славы»