Власти хотят освободить самозанятых от страховых взносов в ПФР

Правительство РФ обсуждает возможность освобождения самозанятых граждан от страховых взносов в Пенсионный фонд . Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, передает ТАСС.

«У нас каждому человеку в стране независимо от того, сколько он заплатил страховых взносов, положена минимальная пенсия. Если мы говорим о предпринимателях, если мы говорим о самозанятых гражданах, то мы сейчас обсуждаем возможность их освобождения от страховых платежей, но при принятии ими на себя полного риска по увеличению уровня своего пенсионного обеспечения, уровня социальной пенсии», — сказал министр.

Он отметил, что задача государства заключается в том, чтобы обеспечить определенный минимум с точки зрения пенсионного обеспечения. Если человек готов сам зарабатывать и копить, то задачей властей в этом случае является создание механизмов, которые позволят самозанятым увеличить уровень своего социального обеспечения.

«То, о чем мы говорим, это создание специального налогового режима, возможно одновременно покрывающего часть малых предприятий, которые будут иметь минимально возможную административную нагрузку, минимально возможную налоговую нагрузку. Но эта часть общества, которая является одной из наиболее активных, должна также активно думать об обеспечении своего будущего и, получив максимально простой режим, при этом брать на себя ответственность за уровень своего пенсионного обеспечения выше уровня социального», — отметил Орешкин.