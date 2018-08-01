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Власти хотят освободить самозанятых от страховых взносов в ПФР
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Власти хотят освободить самозанятых от страховых взносов в ПФР 

BFM.RU 1 августа 2018
Фото: dp.ru
Правительство РФ обсуждает возможность освобождения самозанятых граждан от страховых взносов в Пенсионный фонд. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, передает ТАСС.
«У нас каждому человеку в стране независимо от того, сколько он заплатил страховых взносов, положена минимальная пенсия. Если мы говорим о предпринимателях, если мы говорим о самозанятых гражданах, то мы сейчас обсуждаем возможность их освобождения от страховых платежей, но при принятии ими на себя полного риска по увеличению уровня своего пенсионного обеспечения, уровня социальной пенсии», — сказал министр.
Он отметил, что задача государства заключается в том, чтобы обеспечить определенный минимум с точки зрения пенсионного обеспечения. Если человек готов сам зарабатывать и копить, то задачей властей в этом случае является создание механизмов, которые позволят самозанятым увеличить уровень своего социального обеспечения.
«То, о чем мы говорим, это создание специального налогового режима, возможно одновременно покрывающего часть малых предприятий, которые будут иметь минимально возможную административную нагрузку, минимально возможную налоговую нагрузку. Но эта часть общества, которая является одной из наиболее активных, должна также активно думать об обеспечении своего будущего и, получив максимально простой режим, при этом брать на себя ответственность за уровень своего пенсионного обеспечения выше уровня социального», — отметил Орешкин.
Новый налоговый режим — налог на профессиональный доход — сейчас разрабатывает Минфин. Предполагается, что в 2019 году он заработает в четырех пилотных регионах, а затем будет распространен на всю страну. В рамках этого режима самозанятые граждане, которые сейчас в основном работают нелегально, смогут установить специальное приложение на мобильный телефон и платить не более 6% с выручки, что избавит их от необходимости регистрироваться в налоговой как индивидуальных предпринимателей и предоставлять отчетность.
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