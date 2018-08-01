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​Арбитраж просят остановить экспансию магазинов «Пятерочка»
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​Арбитраж просят остановить экспансию магазинов «Пятерочка» 

Legal.Report 1 августа 2018
Арбитражный суд Татарстана принял к рассмотрению иск республиканского управления ФАС России, требующего предотвратить дальнейшую экспансию в регионе сети бюджетных магазинов «Пятерочки».
Как указывают антимонопольщики, доля оборота товаров, реализованных торговой сетью «Пятерочка» (ООО «Агроторг») в 2016 году, на территории Камско-Устьинского района республики составила 26,38%, превысив установленный законодательством лимит в 25%. Однако в 2017 году в районе появился еще один магазин «Пятерочка», договор на аренду торговых площадей для которого заключен сроком на 15 лет.
Между тем, ст. 14 ФЗ о торговле установлено, что в случае превышения допустимой доли рынка компания не вправе арендовать или вводить в эксплуатацию дополнительные торговые площади.
В исковом заявлении УФАС просит признать договор об аренде торговой площади для нового магазина «Пятерочка» недействительным, сделку ничтожной, а также применить меры, направленные на возврат права на переданный объект арендодателю.
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