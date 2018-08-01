​Арбитраж просят остановить экспансию магазинов «Пятерочка»

Арбитражный суд Татарстана принял к рассмотрению иск республиканского управления ФАС России, требующего предотвратить дальнейшую экспансию в регионе сети бюджетных магазинов «Пятерочки».

Как указывают антимонопольщики, доля оборота товаров, реализованных торговой сетью «Пятерочка» (ООО «Агроторг») в 2016 году, на территории Камско-Устьинского района республики составила 26,38%, превысив установленный законодательством лимит в 25%. Однако в 2017 году в районе появился еще один магазин «Пятерочка», договор на аренду торговых площадей для которого заключен сроком на 15 лет.

Между тем, ст. 14 ФЗ о торговле установлено, что в случае превышения допустимой доли рынка компания не вправе арендовать или вводить в эксплуатацию дополнительные торговые площади.

В исковом заявлении УФАС просит признать договор об аренде торговой площади для нового магазина «Пятерочка» недействительным, сделку ничтожной, а также применить меры, направленные на возврат права на переданный объект арендодателю.