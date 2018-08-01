Война с борщевиком в Подмосковье: карта цен

Власти Подмосковья решили потратить 300 миллионов рублей на кампанию по борьбе с борщевиком Сосновского. Опасный сорняк захватил в Московской области 32 тысячи гектаров земли. В год выборов администрация решила не жалеть бюджетных средств на решение проблемы борщевика. «Шторм» разобрался, как расходуются эти деньги, и подсчитал, сколько можно заработать на уничтожении сорняка в разных муниципалитетах.

Разброс цен за работы по очистке одного гектара земли от борщевика Сосновского (мы проанализировали конкурсы с начальной ценой от одного миллиона рублей) оказался достаточно большим.

Нижняя планка — 6460 рублей за гектар. За такую сумму согласилась выполнить работы компания ООО «Зеленая долина» в Клину.

Верхняя граница — 15 862 рубля за гектар. Исполнителем оказалось все то же ООО «Зеленая долина». Но территория проведения работ другая — Коломна.

Примерно столько же согласны платить за работу по уничтожению борщевика в Можайском районе Московской области. Там в 2018 году планируют извести сорняк в самом Можайске, а также в окружающих его сельских поселениях — Бородинском, Клементьевском, Порецком, Дровнинском, Юрловском, Замошинском.

Цены по каждому из контрактов практически идентичные — от 15 541 до 15 798 рублей за гектар. Чаще всего победителем на торгах по Можайскому району становилось ООО «Агрокомпекс Можайский». До 2017 года компания принадлежала Игорю Огневу, а сейчас находится в собственности у его дочери Анастасии. Компании, принадлежащие семейству Огневых, на протяжении последних семи лет регулярно заключают контракты с силовиками — МВД (основная масса договоров), ФСБ ФСО . Однако сотрудничают они не в сельскохозяйственной сфере — Огнев поставляет оборудование, технику и разборные сооружения. Борщевик до 2018 года в контрактах компаний не появлялся.

Второй по популярности подрядчик в Можайском районе — ООО «Компания Юнити+». Эта фирма через своего владельца Александра Фирсова связана с ООО «НПП „Саликс“, которое специализируется на борьбе с борщевиком. Основатель компании Сергей Львов является обладателем патента на изобретение — „Способ уничтожения борщевика“.

Третий подрядчик — ООО „ЦПТ“ — специализируется на создании дренажных систем и обустройстве парковок. Впрочем, в списке услуг компании нам удалось найти пункт „Уничтожение борщевика гербицид+покос“. Цена в прайсе за этот вид работ — 3500 рублей за сотку.

Такой же уровень цен, что и в Можайском районе, мы нашли еще в двух муниципалитетах — в Егорьевске и Истре.

В Егорьевске за цену 15 780 рублей за гектар согласилось работать ООО „Дез Групп“. Несмотря на то что эта компания является полностью частной (ее 100%-ный владелец — Сергей Мягков), на сайте у нее можно обнаружить логотип „Дез Групп. Московская городская санитарная служба“. В списке услуг, которые она предоставляет, есть и уничтожение борщевика.

В Истре за 15 658 рублей контракт получило ярославское ООО „Трасса“. Бенефициар этой компании Заяшников Николай Евгеньевич — полный тезка сына экс-сенатора и депутата из Ярославской области Евгения Заяшникова , скончавшегося в 2017 году. ООО „Трасса“ уже занималось уничтожением растений при помощи гербицидов — расчищало трассы воздушных линий электропередачи для „дочки“ »Россетей»

Мытищи заключили в 2018 году два больших контракта на истребление борщевика. Один с ценой 14 590 рублей за гектар, второй — 10 642 рубля за гектар. Исполнители — ООО «Стройпром», занимающееся ремонтом школ, благоустройством кладбищ и сносом зданий, и уже упомянутое ООО «Зеленая долина» — специалисты по ландшафтному дизайну.

Власти Домодедово платят 12 945 рублей за гектар индивидуальному предпринимателю Павлу Коваленко , который последние пять лет регулярно выигрывает небольшие областные конкурсы (менее миллиона рублей) по уничтожению борщевика.

В Серебряных Прудах за 11 270 рублей за гектар конкурс выиграло ООО «Архимед», работающее под брендом «Трактор Митя». На сайте компании в перечне услуг значится уничтожение борщевика. Стоимость — от 20 тысяч рублей за гектар.

Во Фряново и поселении Огудневское Щелковского района работает ООО «Дез Групп» за 11 207 и 11 961 рублей за гектар соответственно.

В Солнечногорске за 11 597 рублей уничтожает борщевик еще одна ярославская компания — ООО «НПК Промэкология», — специализирующая на утилизации отходов. В 2018 году у себя в регионе компания стала участником крупного скандала, после того как заключила контракт с череповецкой «Северсталью» на утилизацию химических отходов — пыли газоочистки выбросов электросталеплавильной печи. Субподрядчик ООО «НПК Промэкология» — компания «ТриАн» — попросту выкинула вредные отходы на одно из полей в Ярославской области. На директора «ТриАна» завели уголовное дело, а незаконную свалку власти ликвидировали за свой счет.

На самой западной оконечности области — в Шаховском районе — борщевик ликвидирует ООО «Компания Юнити+» за 10 551 рубль.

На севере области, в Талдоме, контракт получил муниципальный депутат и индивидуальный предприниматель Сергей Виноградов , зарабатывающий деньги в сфере ЖКХ и вывозе мусора. Он борется с борщевиком по цене 9998 рублей за гектар.

В Сергиево-Посадском районе в поселении Селковское контракт получил предприниматель Алексей Осипов , совладелец компании «Теплопромсервис», занимающейся поставкой труб и промышленной диагностикой. Стоимость уничтожения борщевика — 7428 рублей за гектар.

В Сычево Волоколамского района контракт у обладателя самой высокой и самой низкой цены — ООО «Зеленая долина». Данный заказ компания обслуживает по цене 7059 рублей за гектар.

В поселение Турбинское Щелковского района стоимость работ еще немного ниже — 7053 рубля. Подрядчик — ООО «СТК». Компания принадлежит Андрею Гребенюку, хозяину Литвиновского колбасного завода.

Если проводить сравнение с другими регионами, то стоимость работ в Московской области не кажется некорректной. Так, в 2018 году в Туле был заключен контракт на уничтожение борщевика по цене 6640 рублей за гектар (исполнителем стала компания, связанная с местным хлебозаводом), в Вологодской области — за 15 800 рублей, в Ленинградской — за 8300 рублей.

Выделяется, скорее, Москва, где контракты на уничтожение борщевика идут в одном пакете с другими работами. Например, с подрезкой деревьев и выкорчевыванием пней. Исполнитель должен уметь все. Цены тоже соответствующие — за уничтожение борщевика в рамках одного из таких аукционов (поселение Рязановское) столица заплатила 50 000 рублей за гектар. Исполнителем выступило ООО «Нобили».

Деньги для подмосковных контрактов на уничтожение борщевика формируются в основном за счет средств областного бюджета. Муниципалитеты самостоятельно оплачивают лишь малую их часть, поэтому первоначальную цену контракта чиновники зачастую формируют крайне небрежно. Разброс стартовых цен очень высокий, хотя технические задания во всех муниципалитетах примерно одинаковые.

Так, в настоящий момент власти Егорьевска готовы избавиться от 93 тысяч квадратных метров зарослей борщевика по цене 21 388 рублей за гектар, а в Павловском Посаде готовы платить еще больше — 40 020 рублей за гектар. Там нужно расчистить 33 тысячи квадратных метров.

Александр Фирсов, владелец ООО «Компания Юнити+», в беседе с корреспондентом «Шторма» объяснил, что при определении себестоимости работ нужно в первую очередь отталкиваться от территории.

«Одна косьба по простому полю — это 2500 рублей, если считать вместе с доставкой техники на место работ и другими затратами — 4000-5000, — говорит Фирсов. — Кто-то берет наемных рабочих, таких, которых не жалко эксплуатировать. Им нужно платить от 3000-4000 за гектар. Еще нужно покупать оборудование. Кусторез для борщевика стоит 35-40 тысяч за одну единицу. И многое зависит от территории — одно дело работать вдоль дороги, и другое — на заброшенных фермах, по мусоркам, по свалкам».

По мнению владельца ООО «Компания Юнити+», все предложения в районе 7000 — это либо что-то странное, либо осознанный демпинг с тем, чтобы сделать имя на рынке и повысить узнаваемость компании.

Технические задания, по его словам, в Подмосковье пишутся по одному образцу, но в них есть нюансы, которые влияют на стоимость работ.

«В этом году уже меньше так делается, но раньше в технические задания закладывали не результат, а действия: «Вы нам скосите два раза в сезон, и все». А отслеживать количество борщевика — никто не отслеживал. Иногда требуют применять конкретные препараты. В одном техническом задании было требование: удалить борщевик и восстановить травяной покров. А препараты необходимо было по условиям применять такие, после которых осталась бы только выжженная земля. Причем ответственность за применение таких препаратов ложится на исполнителя.

По словам Фирсова, неприятная особенность рынка в том, что в Подмосковье проводятся аукционы, а не конкурсы, и значит, на них может прийти компания, которая хоть вчера открылась.

«Можно набрать десять заказчиков: пятеро примут работу, пятеро нет. Логика такая: «Мы заявимся, а потом разберемся». Ответит человек банковской гарантией, попадет в черный список, но для него ничего страшного — откроет новую компанию. Цена в 16 тысяч, она на грани рентабельности. Но находятся компании, которые берутся за семь тысяч. Нашу компанию и в том, и в этом году проверяли правоохранительные органы на предмет приписок, но у нас все хорошо».

Иван Поланский из ООО «Дез Групп» объясняет то, что на рынке государственных контрактов по борьбе с борщевиком работает много компаний, часть которых не специализируется на подобной работе, тем, что эта деятельность не лицензируется, и заниматься ею может кто угодно. Необходимые гербициды тоже есть в свободном доступе.

«Уровень профессионализма оценить сложно, — говорит Поланский. — Большинство участников рынка — энтузиасты, которые готовы вручную запинать борщевик, залить его простейшими гербицидами, и по сути выполнить задание. Профессиональных компаний — раз-два и обчелся».

Качество выполненных работ, по словам Поланского, оценить сложно. Причем не только в деле истребления борщевика, но и в том, как исполнители заботятся об охране окружающей среды.

«Зачастую никто не задумывается о том, какие гербициды можно использовать, на каком расстоянии от водоемов, — говорит Иван Поланский. — Цели вроде достигают, а о сопутствующих моментах не задумываются».

По его словам, ООО «Дез Групп» не принимала участие в ряде аукционов из-за условий, которые выставляли муниципалитеты.

«Каждый пишет техническое задание под себя, как ему удобно, и под тех, с кем ему удобно. Для своих, — говорит Иван Поланский. — Для многих компаний в таких тендерах просто нет смысла участвовать. Делается так: прописывается конкретный метод или гербицид. У него могут быть аналоги, а требуют конкретный препарат, который перезакупать просто бессмысленно».

По словам одного из частных исполнителей, с которым удалось поговорить «Шторму», вся программа борьбы с борщевиком — практически фикция.

«Мы работаем на землях поселений, а в десяти шагах от нас находятся земли, которые принадлежат дорожникам, и этого борщевика там тьма-тьмущая, сколько свет не видывал, — приводит пример наш собеседник. — И деньги по контрактам за борьбу с борщевиком я жду только года через два, и через суд. А раньше — есть большие сомнения».