Откуда в кармане пачка сигарет начнут отслеживать с марта 

Весной следующего года в РФ заработает новый порядок маркировки табачных изделий: каждой пачке и упаковке никотиносодержащей продукции присвоят уникальный код.
Весь жизненный цикл товара будет генерироваться в информационной системе ее участниками.
Отслеживать начнут:
производство табачной продукции; пересечение изделий границы с ЕАЭС; опт и розницу; перемещение производственного оборудования.
Проверять будут как сведения в системе, сверяя с данными таможенного и налогового учета, так и наличие средств идентификации непосредственно на изделиях.