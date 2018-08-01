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Откуда в кармане пачка сигарет начнут отслеживать с марта
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Откуда в кармане пачка сигарет начнут отслеживать с марта 

Время бухгалтера 1 августа 2018
Весной следующего года в РФ заработает новый порядок маркировки табачных изделий: каждой пачке и упаковке никотиносодержащей продукции присвоят уникальный код.
Весь жизненный цикл товара будет генерироваться в информационной системе ее участниками.
Отслеживать начнут:
производство табачной продукции; пересечение изделий границы с ЕАЭС; опт и розницу; перемещение производственного оборудования.
Проверять будут как сведения в системе, сверяя с данными таможенного и налогового учета, так и наличие средств идентификации непосредственно на изделиях.
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