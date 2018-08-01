Откуда в кармане пачка сигарет начнут отслеживать с марта

Весной следующего года в РФ заработает новый порядок маркировки табачных изделий: каждой пачке и упаковке никотиносодержащей продукции присвоят уникальный код.

Весь жизненный цикл товара будет генерироваться в информационной системе ее участниками.

Отслеживать начнут:

производство табачной продукции; пересечение изделий границы с ЕАЭС ; опт и розницу; перемещение производственного оборудования.

Проверять будут как сведения в системе, сверяя с данными таможенного и налогового учета, так и наличие средств идентификации непосредственно на изделиях.