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В Челябинске главу стройфирмы будут судить по делу об обмане дольщиков на 340 млн рублей
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В Челябинске главу стройфирмы будут судить по делу об обмане дольщиков на 340 млн рублей 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
ЧЕЛЯБИНСК, 2 августа. /ТАСС/. Прокуратура Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу генерального директора строительной компании «Град», который, по версии следствия, присвоил свыше 340 млн рублей дольщиков строящегося жилого комплекса. Материалы переданы в суд, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе областной прокуратуры.
"Генеральный директор ООО «Град» обвиняется по части 4 статьи 159 (Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), по части 2 статьи 201 (Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) УК РФ. Прокуратура города утвердила обвинительное заключение, дело направлено в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.
По версии следствия, хищение свыше 340 млн рублей дольщиков произошло в 2012-2016 годах. Как считают следователи, обвиняемый обманул 86 человек, купивших помещения в строящемся жилом комплексе в Челябинске. Кроме того, он умышленно ухудшил экономическое положение строительной компании, отмечается в сообщении.
По данным Минстроя региона, на начало июля в Челябинской области в план-график по достройке проблемных домов различных застройщиков включено 36 объектов, где насчитывается более 3,8 тыс. дольщиков. К концу 2018 года планируется, что десять проблемных домов будут построены, дольщики еще десяти получат аналогичное жилье в уже сданных домах. Власти намерены решить проблему до 2022 года.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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