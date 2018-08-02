«Роскосмос»: вторую очередь космодрома Восточный начнут строить в сентябре

В пресс-службе «Роскосмоса» заявили, что в конце августа будет подписан контракт на строительство второй очереди космодрома Восточный.

Как сообщает РИА Новости, сами работы планируется начать в сентябре.

«Подписание контракта — в конце августа, начало работ — в начале сентября», — уточнили в пресс-службе.

Ранее руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о задаче выйти на ежемесячные пуски с Восточного.

1 февраля ракета-носитель «Союз-2.1а» успешно стартовала с космодрома Восточный в Амурской области. Это уже третий пуск с новой российской площадки; первый состоялся 28 апреля 2016 года.