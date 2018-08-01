В Воронеже на руководство терпящего бедствие стеклотарного завода вновь подали в суд

Партнёры добиваются признания предприятия банкротом. Воронежский стеклотарный завод продолжает терпеть бедствие. На этот раз, поставщик песка, гравия и глины подал на компанию, управляющую «РАСКО», в суд с требованием признать предприятие банкротом. Так поставщик пытается вернуть долги. Кстати, у него это уже однажды получилось. В 2017 году та же компания сумела отсудить у «РАСКО» порядка 4 млн рублей за поставку кварцевого песка. Тогда стеклотарный завод пытался решение суда оспорить, но ничего не вышло.

Какая сумма иска на этот раз — не сообщается, но понятно, что воронежские стекольщики погрязли в долгах. Более ста миллионов рублей они должны энергетикам. Ещё известно о долге перед управляющей компанией, на площадке которой находится производство, за сервитут на железнодорожные пути. Кроме того, ещё и московский стекольный холдинг заявил о намерении подать на воронежских коллег в суд из-за долга «Раско» за битое стекольное сырьё.