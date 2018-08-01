Сергей Меняйло: нельзя кидаться в крайности

В Омске с рабочим визитом находятся заместитель председателя правительства России Виталий Мутко и полномочный представитель президента России Сергей Меняйло . Накануне федеральные гости осмотрели крупные долгострои, ставшие уже «местными достопримечательностями». В частности им были представлены возможности действующего аэропорта Омск-Центральный и площадка недостроенных сооружений аэропортового комплекса «Омск-Федоровка» и строительная площадка омского метрополитена. В среду, 1 августа, в правительстве Омской области прошло совещание по вопросам завершения строительства крупных инфраструктурных объектов.

Зампредседателя российского правительства отметил, что «мы находимся на очень сложном этапе. В частности мы работаем над новыми подходами в управлении. На сегодняшний день обозначено двенадцать приоритетных национальных проектов. Мы методически, организационно готовы помочь, но нужно понять, какое место область займет в них». Полпред президента в СФО Сергей Меняйло, в свою очередь подчеркнул: «Реализация масштабных инфраструктурных проектов была и остаётся значимым импульсом социально-экономического развития территорий». По мнению Сергея Меняйло, для столицы Прииртышья ключевым вопросом является комплексное развитие территорий, которое в том числе будет базироваться на решении приоритетных задач, отраженных в Указе главы государства «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

По мнению полпреда, на сегодняшний день необходимо выстроить эффективную систему взаимодействия всех видов транспорта, рационально распределив пассажирские и грузовые потоки, продолжать развитие сети автодорог, наращивать объемы и качество дорожного строительства, считает полномочный представитель: «При разработке и реализации знаковых инфраструктурных проектов нужен взвешенный системный подход, который будет учитывать динамику развития территории, экономические, социальные и экологические последствия принимаемых решений», — отметил полпред главы государства.

Кроме того федеральный чиновник отметил, что он не против аэропорта в центре города, который при желании может стать городской достопримечательностью. При этом сэкономленные на строительстве нового аэропорта деньги можно потратить на социальные объекты: «Во всем должен быть баланс, поскольку любое решение имеет и плюсы и минусы. Прежде всего плюсы аэропорта в центре города — вышел, и ты уже здесь, а аэропорт за 30-40 км за собой потянет хорошую гостевую трассу, нужно будет маршрутки пускать или электропоезда. Здесь должен быть баланс».

В завершении встречи Сергей Меняйло отметил, что на все денег не хватит, и главная задача — решить, какие объекты принесут реальный экономический выброс: «Нельзя кидаться в крайности. Слишком много начали строить, а это большие деньги. Деньги, которых не хватает, которые можно пустить на другие объекты. Позиция должна быть такая — на каждый вложенный рубль должен быть эффект. Городу и области надо гибко реагировать на все новые направления, поскольку это деньги», — подытожил Сергей Меняйло.