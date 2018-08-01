Ещё
Сергей Меняйло: нельзя кидаться в крайности
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.77
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.80
74.20
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.30
–0.02 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1592
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

Сергей Меняйло: нельзя кидаться в крайности 

РИА «ФедералПресс» 1 августа 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Омске с рабочим визитом находятся заместитель председателя правительства России Виталий Мутко и полномочный представитель президента России Сергей Меняйло. Накануне федеральные гости осмотрели крупные долгострои, ставшие уже «местными достопримечательностями». В частности им были представлены возможности действующего аэропорта Омск-Центральный и площадка недостроенных сооружений аэропортового комплекса «Омск-Федоровка» и строительная площадка омского метрополитена. В среду, 1 августа, в правительстве Омской области прошло совещание по вопросам завершения строительства крупных инфраструктурных объектов.
Зампредседателя российского правительства отметил, что «мы находимся на очень сложном этапе. В частности мы работаем над новыми подходами в управлении. На сегодняшний день обозначено двенадцать приоритетных национальных проектов. Мы методически, организационно готовы помочь, но нужно понять, какое место область займет в них». Полпред президента в СФО Сергей Меняйло, в свою очередь подчеркнул: «Реализация масштабных инфраструктурных проектов была и остаётся значимым импульсом социально-экономического развития территорий». По мнению Сергея Меняйло, для столицы Прииртышья ключевым вопросом является комплексное развитие территорий, которое в том числе будет базироваться на решении приоритетных задач, отраженных в Указе главы государства «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
По мнению полпреда, на сегодняшний день необходимо выстроить эффективную систему взаимодействия всех видов транспорта, рационально распределив пассажирские и грузовые потоки, продолжать развитие сети автодорог, наращивать объемы и качество дорожного строительства, считает полномочный представитель: «При разработке и реализации знаковых инфраструктурных проектов нужен взвешенный системный подход, который будет учитывать динамику развития территории, экономические, социальные и экологические последствия принимаемых решений», — отметил полпред главы государства.
Кроме того федеральный чиновник отметил, что он не против аэропорта в центре города, который при желании может стать городской достопримечательностью. При этом сэкономленные на строительстве нового аэропорта деньги можно потратить на социальные объекты: «Во всем должен быть баланс, поскольку любое решение имеет и плюсы и минусы. Прежде всего плюсы аэропорта в центре города — вышел, и ты уже здесь, а аэропорт за 30-40 км за собой потянет хорошую гостевую трассу, нужно будет маршрутки пускать или электропоезда. Здесь должен быть баланс».
В завершении встречи Сергей Меняйло отметил, что на все денег не хватит, и главная задача — решить, какие объекты принесут реальный экономический выброс: «Нельзя кидаться в крайности. Слишком много начали строить, а это большие деньги. Деньги, которых не хватает, которые можно пустить на другие объекты. Позиция должна быть такая — на каждый вложенный рубль должен быть эффект. Городу и области надо гибко реагировать на все новые направления, поскольку это деньги», — подытожил Сергей Меняйло.
Фото: ФедералПресс / Екатерина Сумина.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В Красноярском крае садоводческие хозяйства получили гранты на развитие Из-за долгов перед энергетиками и коммунальщиками 800 оренбуржцев не могут выехать за границу Губернатор Кубани раскритиковал мэра Сочи за работу над городскими самостроями
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг288
Дач больше не будет8
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение