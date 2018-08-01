На ремонт дорог в Рязанской области заложено около 1,6 млрд рублей

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости . На реализацию федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» (БКД) в Рязанской области в 2018 году заложено порядка 1,6 миллиарда рублей, сообщил губернатор региона Николай Любимов на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

"Важно ремонтировать дороги не только в Рязани. Проект касается не только центральных магистралей, которые наиболее затратны, но и Рязанской агломерации. На сегодняшний день выполнены работы на региональной дороге Рязань-Ряжск", — сказал глава региона.

По его словам, дороги вокруг Рязани восстанавливаются во многом благодаря реализации приоритетного проекта БКД. «Мы оцениваем этот проект очень высоко. Это дало нам возможность быстрее и интенсивнее проводить ремонт и приводить дороги в качественное состояние. В следующем году мы точно продолжим реализовывать этот проект на территории Рязанской агломерации», — резюмировал Любимов.

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