Краснодарец выиграл в лотерею более 74 миллионов рублей

Житель кубанской столицы выиграл в лотерею. Краснодарец приобрел билет 3816-го тиража «Гослото» «6 из 45» за 400 рублей. В результате счастливчик смог выиграть 74 миллиона 696 тысяч 278 рублей. В пресс-службе АО «ТК „Центр“ отметили, что счастливая комбинация стала: 42, 34, 38, 20, 32, 26. Отмечается в Южной федеральной округе с начала 2018 года большие суммы в лотереи выиграли уже 75 человек. Сумма суперприза краснодарца стала второй по величине в Краснодарского крае. »ФедералПресс» напоминает, что самый крупный выигрыш был у жителя Сочи. 21 мая прошлого года он смог заполучить более 364 миллиона.