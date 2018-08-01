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Краснодарец выиграл в лотерею более 74 миллионов рублей
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Краснодарец выиграл в лотерею более 74 миллионов рублей 

РИА «ФедералПресс» 1 августа 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Житель кубанской столицы выиграл в лотерею. Краснодарец приобрел билет 3816-го тиража «Гослото» «6 из 45» за 400 рублей. В результате счастливчик смог выиграть 74 миллиона 696 тысяч 278 рублей.
В пресс-службе АО «ТК „Центр“ отметили, что счастливая комбинация стала: 42, 34, 38, 20, 32, 26.
Отмечается в Южной федеральной округе с начала 2018 года большие суммы в лотереи выиграли уже 75 человек. Сумма суперприза краснодарца стала второй по величине в Краснодарского крае. »ФедералПресс» напоминает, что самый крупный выигрыш был у жителя Сочи. 21 мая прошлого года он смог заполучить более 364 миллиона.
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