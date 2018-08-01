В Тверской области прожиточный минимум вырос на 320 рублей

Размер прожиточного минимума в Тверской области во втором квартале 2018 года вырос на 3,2% по отношению к первому кварталу, теперь он составляет 10 191 рубль.

Среди субъектов ЦФО по величине прожиточного минимума Тверская область занимает 5 место, уступая Москве, Московской, Калужской и Смоленской областям. Темпы роста величины при этом у области самые низкие. В других регионах ЦФО прожиточный минимум за второй квартал 2018 года вырос на 4,5-5% и более.

Как считают прожиточный минимум — 10 191 рублей.

4 797,74 рублей уходит на продовольственные товары;

2 171,82 рублей — на непродовольственные товары;

2 553,72 — на услуги;

667,37 — на обязательные платежи и сборы.

При этом 10 955 — прожиточный минимум для трудоспособного населения, 8 429 — для пенсионеров и 10 711 — для детей.

По мнению аналитиков, жители Тверской области в еде отдают предпочтение молочным продуктам, хлебу и овощам. При этом среднестатистический тверитянин съедает и выпивает в месяц более 24 кг молочки и больше 10 кг хлебобулочных изделий. Картофеля в продовольственной корзине на тот же срок более 8 кг, прочих овощей почти 10 кг. В месячный рацион жителя Тверской области входят также 4,8 кг мяса и около 1,5 кг рыбы.