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В «Сколково» выросло число компаний из Свердловской области
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В «Сколково» выросло число компаний из Свердловской области 

Уральский меридиан 2 августа 2018
Фото: Уральский меридиан
Количество резидентов в инновационном центре «Сколково», из Свердловской области выросло до 42, сообщает департамент информационной политики региона. По словам директора технопарка «Университетский», процесс получения статуса ускорился после того как технопарк в начале года стал региональным оператором «Сколково» в Свердловской области.
Новый статус присвоили организациям: «М. ПАРК», «Биодинамика» и «Реиннольц Лаб». Так же статус резидентов позволяет пользоваться налоговыми льготами.
Фото превью kommersant.ru
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