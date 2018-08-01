Михаил Шмырев: Главное — как подсчитают

Политолог Михаил Шмырев: «Прозвучавшее на совместном брифинге главы регионального МЭРТ Юлии Шваковой и президента областной ТПП Алексея Антонова заявление о том, что внешнеэкономический оборот Саратовской области в текущем году вырос на треть хоть и попало в заголовки многих информационных лент, но все же не вызвало сенсации. А напрасно. Тем более что министр сделала упор на то, что наибольшая доля из этого оборота приходится на экспорт, доля которого достигла 70%. Выходит, наш регион стал на треть больше производить продукции и больше продавать, чем покупать извне. Как в Китае.

Позвольте, но это же экономический бум, осуществленный всего за полгода! Такое едва ли под силу т.н. „азиатским тиграм“ и даже достойно номинирования на Нобелевскую премию по экономике с учетом санкционного режима! Не верите?! Можно было бы подумать, что скачок обусловлен продажами прошлогоднего суперурожая зерновых. Но опять мимо. Министр утверждает, что преобладает несырьевой экспорт. Теперь мы не можем считаться сырьевым придатком, а регионом с развитой промышленностью! Опять не верите?! Я тоже сомневаюсь. Удивительным образом за эти же полгода в области резко возросла безработица и наш регион показал по данным официальной федеральной статистики худший результат в ПФО, причем, если сопоставить данные Росстата и областного минзанятости — разница будет в разы. И это никак не стыкуется с ростом экспорта. Областной министр занятости Наталья Соколова , конечно, отреагировала на это примерно так, что он там в Росстате неправильно безработных считают. Но все же доверия большого нет ни к одним, ни к другим.

Так вот в связи с экономическим бумом в Саратовской области терзают смутные сомнения: как такового его саратовцы не почувствовали ни по доходам, которые также самые низкие в ПФО, ни по ситуации на рынке труда. Как бы не пришлось спустя время и министру экономики говорить о том, что федералы неправильно определяют экономический рост».