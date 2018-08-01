Производство по сборке агрегатов для «Газелей» создадут в регионе

18 заявок на реализацию инвестиционных проектов планируется рассмотреть на заседании совета по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области под председательством министра Сергея Баринова 2 августа, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. В числе предложенных к рассмотрению проектов — строительство цеха сборки узлов и агрегатов для автомобилей «Газель», создание диагностических центров в Арзамасе и Дзержинске. Напомним, что совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве региона создан в июле 2018 года по поручению Глеба Никитина Ранее сообщалось, что промышленность Нижегородской области показала прирост производства на 4,6%.