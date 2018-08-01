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В ТОР «Тольятти» планируют создать производство тренажеров из нержавеющей трубы
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В ТОР «Тольятти» планируют создать производство тренажеров из нержавеющей трубы 

Волга Ньюс 1 августа 2018
Фото: Волга Ньюс
Как сообщает пресс-служба горадминистрации, компания планирует реализовать на территории ТОР проект по производству тренажеров из нержавеющей трубы. Объем инвестиций составляет 23,3 млн рублей. Организация планирует создать 99 новых рабочих мест.
Статус ТОР город Тольятти получил в сентябре 2016 года. На сегодняшний день, резидентами запланировано вложение инвестиций в размере более 5,1 млрд руб. (с учетом НДС) и создание более 4 тыс. новых рабочих мест.
Инвестиционные проекты ТОРа связаны с различными видами деятельности: производство металлоконструкций, теплового оборудования, инструментов, аккумуляторных батарей, металлоконструкций, теплового оборудования, инструментов, изделий из картона. Также представлена пищевая отрасль и проекты в области здравоохранения и в сфере IT-технологий.
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