Петровский завод автозапчастей выпустил первую продукцию

Петровский завод автозапчастей выпустил первую продукцию из шлангов для грузовых машин и оборудования для сельхозтехники, уже произведено порядка 30 тысяч шлангов, а в придачу к ним три транспортных тележки, платформу на тележку «Кировец» и два кузова для «КамАЗа»

Планируется, что завод будет выпускать мусоровозы и оборудование для коммунальной техники.

Напомним, о выпуск запчастей для «КамАЗов» петровский завод анонсировал в прошлом году, общий объем инвестиций в проект должен составит 10 млн рублей и позволит создать 20 новых рабочих мест.

Вместе с заводом автозапчастей в Петровск пришли производитель биодизеля ООО «Старт» и ООО «РосАгро» с проектом завода по выпуску газомоторного топлива, бонусом к которому должно стать тепличное хозяйство.

Весной 2018 года к ТОСЭР в Петровске проявили интерес новые компании — московская фирма ООО «Имтэк Технологии», структура дистрибьютора зарубежных лекарств «Имтэк» и производитель котлов из Южной Кореи компания Navien.