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Петровский завод автозапчастей выпустил первую продукцию
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Петровский завод автозапчастей выпустил первую продукцию 

АиФ 1 августа 2018
Фото: АиФ
Петровский завод автозапчастей выпустил первую продукцию из шлангов для грузовых машин и оборудования для сельхозтехники, уже произведено порядка 30 тысяч шлангов, а в придачу к ним три транспортных тележки, платформу на тележку «Кировец» и два кузова для «КамАЗа».
Планируется, что завод будет выпускать мусоровозы и оборудование для коммунальной техники.
Напомним, о выпуск запчастей для «КамАЗов» петровский завод анонсировал в прошлом году, общий объем инвестиций в проект должен составит 10 млн рублей и позволит создать 20 новых рабочих мест.
Вместе с заводом автозапчастей в Петровск пришли производитель биодизеля ООО «Старт» и ООО «РосАгро» с проектом завода по выпуску газомоторного топлива, бонусом к которому должно стать тепличное хозяйство.
Весной 2018 года к ТОСЭР в Петровске проявили интерес новые компании — московская фирма ООО «Имтэк Технологии», структура дистрибьютора зарубежных лекарств «Имтэк» и производитель котлов из Южной Кореи компания Navien.
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