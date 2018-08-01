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С начала года Фонд капитального ремонта Нижегородской области провел 149 аукционов
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С начала года Фонд капитального ремонта Нижегородской области провел 149 аукционов 

Нижегородская правда 1 августа 2018
С начала 2018 года было проведено 149 электронных аукционов на сумму 2,7 миллиарда рублей.
В 2018 году Фонд провел 82 аукциона на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту жилья и 12 аукционов по замене лифтового оборудования. Общая стоимость этих аукционов — около 2,5 миллиардов рублей.
Руководство Нижегородского фонда капитального ремонта продолжает политику по ужесточению контроля за работой подрядных организаций. Конкурентные процедуры находятся на особом контроле Фонда. В случае, когда подрядная организация признана уклонившейся от заключения договора в соответствии с законодательством, Фонд заключает договор со вторым участником аукциона. Данные о нарушителях при этом передаются в управление ФАС по Нижегородской области.
В 2018 году таких прецедентов в работе регионального оператора было уже четыре. Несколько раз в конкурентных процедурах побеждала компания «Карачаровский механический завод», но своевременно не подписывала договор с Фондом. В июле 2018 года подобное нарушение допустила компания «ЯРКОС», которая выиграла электронный аукцион на комплексный капитальный ремонт более чем 20 домов в Приокском и Нижегородском районах Нижнего Новгорода. Снизив первоначальную цену на 4,5%, «ЯРКОС» не смог в срок предоставить необходимые документы для заключения договора. Согласно законодательству, Фонд готовится подписать его со вторым участником электронного аукциона.
«Мы держим на особом контроле процедуру электронных торгов, это одно из важнейших направлений в нашей работе. Так как мы обеспечиваем исполнение региональной программы, очень важно, кто и как это будет делать, поэтому на первоначальном этапе необходимо отсеять те компании, которые не смогут обеспечить должный капитальный ремонт. Если подрядная организация не может оформить правильно документы, предоставить обеспечительные договоры, то это уже первый признак ее несостоятельности. Банковское сопровождение и контроль за целевым расходованием средств в нашей работе является обязательным условием для заключения договоров с подрядчиками», — сообщил Геннадий Дурдаев.
С начала года Фонд активно внедряет новые механизмы ужесточения контроля за работой подрядных организаций. В апреле региональный оператор обязал подрядные организации страховать сумму договоров и риски гражданской ответственности перед жителями на период всего пятилетнего гарантийного срока, защищая таким образом жителей в случае причинения ущерба в процессе капремонта.
Также действенным рычагом воздействия на подрядчиков-нарушителей является их включение в список недобросовестных подрядных организаций, который ведет ФАС России. Последнее новшество — банковское сопровождение всех договоров — призвано наладить контроль за целевым расходованием средств со стороны подрядчиков.
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