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Нижегородские аграрии приступили к уборке зерновых культур
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Нижегородские аграрии приступили к уборке зерновых культур 

Нижегородская правда 1 августа 2018
Фото: Нижегородская правда
Нижегородские аграрии приступили к уборке зерновых культурАграрии 24 районов Нижегородской области приступили к уборке зерновых культур. Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов. На текущую дату сжато 21,9 тыс. га, намолочено 54,8 тыс. тонн зерна при средней урожайности 25 ц/га. Кроме того, аграрии начали уборку раннего картофеля и овощей.
«Для обеспечения координации деятельности сельхозтоваропроизводителей по организации уборочных работ и заготовке кормов за каждым районом области закреплены ответственные сотрудники минсельхоза», — заявил и.о.министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Алексей Морозов.
Как напомнили в аграрном ведомстве, в регионе продолжается заготовка кормов. На 30 июля 2018 года убрано 252,4 тыс. га (82%) трав, заготовлено 161,1 тыс. тонн сена (68%), 466,0 тыс. тонн сенажа (88%) и 113,4 тыс.тонн силоса (16%).
Ранее сообщалось, глава Нижегородской области Глеб Никитин дал поручение увеличить господдержку на подготовку к посевной кампании почти на 200 млн рублей до 1,4 млрд рублей. Эти средства аграрии могли использовать на закупку горюче-смазочных материалов, семян, удобрений, запчастей для сельхозтехники и другие необходимые расходы.
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