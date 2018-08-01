Нижегородские аграрии приступили к уборке зерновых культур

Нижегородские аграрии приступили к уборке зерновых культурАграрии 24 районов Нижегородской области приступили к уборке зерновых культур. Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов. На текущую дату сжато 21,9 тыс. га, намолочено 54,8 тыс. тонн зерна при средней урожайности 25 ц/га. Кроме того, аграрии начали уборку раннего картофеля и овощей.

«Для обеспечения координации деятельности сельхозтоваропроизводителей по организации уборочных работ и заготовке кормов за каждым районом области закреплены ответственные сотрудники минсельхоза», — заявил и.о.министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Алексей Морозов

Как напомнили в аграрном ведомстве, в регионе продолжается заготовка кормов. На 30 июля 2018 года убрано 252,4 тыс. га (82%) трав, заготовлено 161,1 тыс. тонн сена (68%), 466,0 тыс. тонн сенажа (88%) и 113,4 тыс.тонн силоса (16%).