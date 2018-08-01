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Калужское отделение Центробанка получило нового руководителя
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Калужское отделение Центробанка получило нового руководителя 

Калуга 24 1 августа 2018
Фото: Калуга 24
1 августа заместитель председателя Центробанка РФ Руслан Вестеровский представил Анатолию Артамонову нового управляющего отделением по Калужской области Главного управления ЦБ РФ по ЦФО Ирину Карлаш. «Для меня огромная честь начать работу в Калужской области, которая, как бренд, давно известна не только в Центральном федеральном округе, но и по всей России», — сказала она губернатору. Как сообщили в пресс-службе правительства Калужской области, в этой встрече также приняли участие начальник Главного управления Центрального банка РФ по Центральному федеральному округу Надежда Иванова, ее заместитель Елена Бокшицкая и министр финансов Калужской области Валентина Авдеева. Обсуждалась ситуация в финансовой сфере, а также пути дальнейшего совершенствования рынка банковских услуг. Речь в частности шла о повышении доступности финансовых услуг и защите прав потребителей.
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