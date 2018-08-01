Министр имущества Иван Ефанов покидает свой пост

Напомним, Иван Ефанов был назначен врио главы минимущества 7 июня 2018 года. С февраля текущего года он трудился в должности замминистра строительства региона, а до этого работал в «Самарских коммунальных системах» (с 2012 г. — гендиректором, с 2014 г. — председателем совета директоров).

В 2007–2012 гг. Иван Ефанов являлся заместителем генерального директора по правовым вопросам ООО «Средневолжская газовая компания», а в 2005–2007 гг. — заместителем гендиректора по правовым вопросам ЗАО «Самарские городские электрические сети».