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Министр имущества Иван Ефанов покидает свой пост
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Министр имущества Иван Ефанов покидает свой пост 

Волга Ньюс 1 августа 2018
Напомним, Иван Ефанов был назначен врио главы минимущества 7 июня 2018 года. С февраля текущего года он трудился в должности замминистра строительства региона, а до этого работал в «Самарских коммунальных системах» (с 2012 г. — гендиректором, с 2014 г. — председателем совета директоров).
В 2007–2012 гг. Иван Ефанов являлся заместителем генерального директора по правовым вопросам ООО «Средневолжская газовая компания», а в 2005–2007 гг. — заместителем гендиректора по правовым вопросам ЗАО «Самарские городские электрические сети».
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