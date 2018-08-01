В Волгоградской области энерговоры компенсировали ущерб в 2,6 млн рублей 

В Волгоградской области энерговоры компенсировали ущерб в 2,6 миллиона рублей актам бездоговорного потребления, из них 2,3 миллиона рублей — по актам прошлых лет. Всего нарушителям предстоит оплатить штрафы и компенсировать ущерб на 131,4 миллиона рублей.
По данным пресс-службы МРСК Юга, среди самых распространенных нарушений — оборудование скрытой проводки, самовольное снятие пломбировочных устройств, остановка счетного механизма с применением магнита. За первую половину 2018 года энергетики выявили в области 588 нарушений потребления электроэнергии объемом в 39,3 миллиона кВт*ч. Добавим, о случаях хищений электроэнергии можно сообщать по телефону «горячей линии» 8-800-100-70-60 или оставить анонимное сообщение на сайте МРСК Юга.