В Волгоградской области энерговоры компенсировали ущерб в 2,6 млн рублей

В Волгоградской области энерговоры компенсировали ущерб в 2,6 миллиона рублей актам бездоговорного потребления, из них 2,3 миллиона рублей — по актам прошлых лет. Всего нарушителям предстоит оплатить штрафы и компенсировать ущерб на 131,4 миллиона рублей.