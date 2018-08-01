17% татарстанцев трудятся нелегально

416 тысяч татарстанцев работают, но официально не трудоустроены. Это 17% от общей численности трудовых ресурсов в республики, сообщает минэкономики РТ.

За год численность «серых» работников выросла на 1,8%. В их числе и так называемые самозанятые граждане, многие из которых оказывают услуги или продают продукт своего труда, но не оплачивают налоги.

«Выход из тени» позволит сформировать здоровую конкуренцию, привлечь молодежь в предпринимательскую среду, обеспечить рост ВВП и повысить правосознание граждан, — говорит замминистра экономики РТ Рустам Сибгатуллин. По его словам, самозанятые могут работать без регистрации ИП, если они являются репетиторами, оказывают услуги по уборке или присмотру.