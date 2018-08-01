ООО «КВС» приступило к замене водовода на Антонова

Сотрудники ООО «КВС» приступили к замене аварийного водопровода по ул. Антонова на участке от ул. Лебедева-Кумача до ул. Перспективная, в общей сложности будет проложено 724 метра полиэтиленового трубопровода d225 мм, срок службы которого не менее 50 лет, что значительно превышает сроки концессионного соглашения.

Совместно с городской властью прорабатываются наиболее оптимальные варианты проведения мероприятий по обновлению водопроводных коммуникаций. В частности, принято решение синхронизировать работы специалистов «КВС» и дорожных служб, занимающихся заменой асфальтового покрытия.

Строительство водопроводной линии осуществляется бестраншейным методом — методом горизонтально направленного бурения (ГНБ). Использование специальных буровых установок при прокладке подземных коммуникаций позволяет исключить масштабные земляные работы при строительстве новых участков водосетей и максимально сохранить благоустройство территории.

Работы ведутся в рамках реализации концессионного соглашения, заключенного между ООО «КВС» и администрацией Саратова. Финансовая модель реализации концессионного соглашения состоит в использовании средств институциональных инвесторов — негосударственных пенсионных фондов.