Кудрин: государство должно собирать big data и открывать доступ бизнеса к ней

КАЛИНИНГРАД, 1 августа. / ТАСС /. Государство в процессе построения цифровой экономики должно стать площадкой, аккумулирующей big data, и обеспечивать доступ к этим данным для бизнеса и граждан, заявил глава Счетной палаты РФ и Центра стратегических разработок Алексей Кудрин , выступая на первом заседании Совета по цифровой экономике.

"Наша задача в том, когда все правительство, государство пользуется данными и постепенно открывает, дает бизнесу и населению ими пользоваться для решения их задач. Одна из идей — это государство как единая информационная платформа", — сказал Кудрин.

Он отметил, что у российских министерств разная скорость внедрения цифровых технологий и это приводит к тому, что им сложно производить обмен информацией, что затрудняет создание единой информационной системы. «Без такого качественного перехода мы не решим задачу государства как адекватного партнера бизнеса и населения», — добавил он.

По словам Кудрина, около 100 ключевых услуг покрывает 80% потребностей населения по общению с государством и их можно цифровизировать и предоставлять через различные гаджеты. «Пусть это [предоставление госуслуг — прим. ред.) несколько часов, но это совсем не несколько недель или месяцев, как сейчас это происходит. Я бы поставил задачу такие то услуги к 2024 году перевести на достаточно быстрое исполнение», — сказал он.

Важными задачами Кудрин также называл привлечение на госслужбу квалифицированных специалистов для цифровизации процессов. «Нужно несколько тысяч программистов, чтобы обеспечить только потребности правительства», — сказал он.