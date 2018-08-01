Бахчевая экономика: от чего зависят цены на арбузы

В августе традиционно стартует сезон арбузов. Считается, что с этого времени их можно и нужно есть. Магазины и рынки наполняются свежими бахчевыми, открываются торговые развалы. News.ru расскажет, от чего зависят цены на арбузы и стоит ли покупать нитратомер, чтобы избежать отравления вредными веществами.

Жёлтые дороже

Дешевле покупать арбузы в сетевых супермаркетах. Цены там существеннее ниже, чем на рынке, качество товара разное, но выбрать хороший экземпляр не составит труда. Средняя цена за килограмм арбуза в магазинах различных сетей колеблется от 17 до 23 рублей. Из общей массы выделяется «Азбука вкуса», где цена выше средней в четыре раза. Что, впрочем, неудивительно, сеть никогда не отличалась слишком доступными ценами. Чтобы читатели имели более полное представление о том, сколько стоят арбузы в разных магазинах и других торговых точках, мы подготовили инфографику, в которой приводим сводные данные.

Открытие бахчевых развалов в Москве

С недавних пор у привычного всем красного арбуза появился брат или, скорее, даже, конкурент — арбуз с мякотью жёлтого цвета. По другим параметрам он мало чем отличается от обычного. Тем не менее, в интернете часто можно встретить информацию о том, что эти арбузы вкуснее и полезнее, но это ни чем не подтверждено и чаще всего — просто маркетинговый ход. По своим свойствам красный арбуз не уступает жёлтому, а его вкусовые параметры — вещь субъективная и зависит от личных предпочтений. Стоит иметь в виду, что заплатить за арбуз нетрадиционного цвета придётся в среднем в три раза больше.

Базар-развал

Сетевой супермаркет — не единственное место, где продают арбузы. Выбор торговых точек велик. Это и различные овощные и фруктовые отделы, и специализированные магазины фермерских и эко-продуктов. Но надо быть готовым к тому, что стоимость товаров там будет гораздо выше. Так, в магазине «Фермерские продукты» килограмм арбуза стоит 38 рублей. На рынке стоимость будет ещё больше, примерно раза в два-три, чем в супермаркете. Например, на Даниловском рынке за килограмм арбуза просят от 50 рублей, но готовы торговаться.

Помимо этого, ежегодно с наступлением сезона в Москве открываются так называемые бахчевые развалы. Городские власти популяризируют этот формат, продвигая бахчевые развалы как места, где можно купить качественные и недорогие арбузы. Между тем, цены там выше, чем в супермаркетах. Скажем, в палатке возле метро Каховская арбузы продают по 30 рублей за килограмм. «Астраханские, без пестицидов», — уверяет продавец.

Гаджет против ядов

Повсеместное использование химических удобрений породило массовую боязнь употреблять продукцию, выращенную с помощью пестицидов. Спрос рождает предложение: рынок наполнили приборы, с помощью которых можно определить уровень нитратов в овощах и фруктах — нитратометры. По мнению специалистов, большая часть таких устройств довольно достоверно определяют уровень вредных веществ в продуктах, конечно, если речь не идёт о нитратометрах, изготовленных кустарным способом или неизвесного происхождения. Стоят они недёшево. В среднем 4-6 тыс. рублей. Много предложений от 10 тыс. рублей и дороже. Самый дешёвый экземпляр удалось найти в магазине «Планета садовод» за 2,8 тыс. рублей. В то же время, на Aliexpress цены на нитратометры начинаются от 6 тыс. рублей. Так что стоит подумать, так ли страшны пестициды, чтобы за борьбу с ним отдавать несколько тысяч рублей.

Владислав Графов, врач:

Определить уровень нитратов на глаз невозможно. С этим эффективно справляются нитртометры. Если вам не жаль денег на такой прибор, то советую приобрести. Если же вы нарвались на арбуз с очень высоким уровнем пестицидов, то довольно велик шанс отравиться. Симптомы отравления следующие: рвота, понос, обезвоживание, слабость, боли в голове и теле. При подозрении на отравление нужно обратиться в поликлинику или вызвать скорую. Самолечением заниматься ни в коем случае нельзя. Отравиться можно и испорченным арбузом. Этот продукт как раз относится к скоропортящимся. Хранится он гораздо меньше других овощей и ягод. Так что совет в данном случае простой: покупать столько, сколько сможете съесть за день-два. Залежалый арбуз лучше выкинуть.

Более низкая цена на арбузы в крупных сетях по сравнению с рынками объясняется тем, что они работают с крупными поставщиками-агрохолдингами, которые выращивают продукцию в больших масштабах. Помимо этого, в сетях хорошо выстроена логистика, что тоже удешевляет цену продукции. И наоборот, рынки часто реализуют овощи и фрукты, выращенные на средних и небольших производствах, которые используют зелёные технологии. Хотя, конечно, не все. Понятно, что в этих случаях стоимость килограмма продукта будет выше. Полагаю, что схема работы бахчевых развалов примерно такая же, как на рынках. Отсюда более высокая, чем в сетевых магазинах, цена.