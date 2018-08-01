Ещё
В Орше Калининского района отремонтировали внутрипоселковую дорогу
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.77
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.80
74.20
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.30
–0.02 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1592
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

В Орше Калининского района отремонтировали внутрипоселковую дорогу 

tvernews.ru 1 августа 2018
Фото: tvernews.ru
В поселке городского типа Орша Калининского района Тверской области завершили ремонт дороги по улице Школьная (протяженностью более 0,7 км). Из областного и местного бюджетов потратили свыше 2,4 млн рублей.
В 2018 году в Калининском районе в план ремонта также включены участки дорог в деревнях Дмитровское, Никулино, Кривцово, Савватьево, Захарьино, Чуприяново, Старый погост и Чуприяновка. Запланирован ремонт дворовых территорий и проездов к ним в деревне Березино и селе Бурашево.
В этом году в программу ремонта местных дорог включено 206 объектов: 52 в Твери и 154 объекта в других муниципалитетах. На приведение в порядок муниципальных дорог Верхневолжья в этом году заложено более 1,6 млрд рублей.
tvernews.ru: последние новости
Калининская АЭС на 114,1% выполнила плановое задание июля по выработке электроэнергии Правительство области: более 370 млн рублей сэкономит ежегодно регион за счет передачи ряда дорог в федеральную собственность Пенсионерке не доплатили 60 000 рублей пенсии
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг288
Дач больше не будет8
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение