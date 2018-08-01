В Орше Калининского района отремонтировали внутрипоселковую дорогу

В поселке городского типа Орша Калининского района Тверской области завершили ремонт дороги по улице Школьная (протяженностью более 0,7 км). Из областного и местного бюджетов потратили свыше 2,4 млн рублей.

В 2018 году в Калининском районе в план ремонта также включены участки дорог в деревнях Дмитровское, Никулино, Кривцово, Савватьево, Захарьино, Чуприяново, Старый погост и Чуприяновка. Запланирован ремонт дворовых территорий и проездов к ним в деревне Березино и селе Бурашево.

В этом году в программу ремонта местных дорог включено 206 объектов: 52 в Твери и 154 объекта в других муниципалитетах. На приведение в порядок муниципальных дорог Верхневолжья в этом году заложено более 1,6 млрд рублей.