МЭР: ЧМ-2018 позитивно отразился на торговле, общепите и пассажирских перевозках

МОСКВА, 1 августа. / ТАСС /. ЧМ-2018 позитивно отразился на розничной торговле, обороте общественного питания и пассажирских перевозках, говорится в аналитических материалах Минэкономразвития «Картина экономики. Июль 2018 года».

"В июне дополнительную поддержку потребительскому спросу оказывало проведение в России Чемпионата мира по футболу, которое позитивно отразилось на показателях розничной торговли, оборота общественного питания, пассажирских перевозок", — говорится в материалах.

В качестве примера министерство приводит статистику по ж/д и авиаперевозкам. «По данным РЖД, рост перевозок пассажиров поездами дальнего следования в июне ускорился до 15,6% г/г с 7,0% г/г в мае. По данным Росавиации, темп роста авиаперевозок в июне составил 10,4% г/г по сравнению с 8,7% г/г месяцем ранее, при этом активизация спроса наблюдалась как на международных, так и на внутренних направлениях», — подчеркивается в материалах.

В целом рост потребительского спроса в апреле-июне ускорился, указывает МЭР. «Темп роста расходов домашних хозяйств на покупку товаров и услуг, рассчитанный по методологии баланса доходов и расходов населения, во II квартале 2018 года вырос до 3,8% г/г по сравнению с 3,3% г/г в I квартале 2018 года

Расширение потребления основывается на устойчивом росте заработных плат», — поясняют в министерстве.