Что делать, если вы заболели в отпуске

Лето — жаркое время, а еще и пора отпусков, однако никто в это время года не застрахован от внезапно настигнувшей болезни. В этом материале мы расскажем, как не потерять деньги и отпускные дни, если вы подхватили инфекцию накануне или во время отпуска.

Если вы заболели прямо перед отпуском и вам пришлось взять больничный, то у вас есть возможность перенести отпуск. По словам адвоката Жана Семенова, если причины, мешающие работнику уйти в отпуск, наступили до его начала, то новый срок отпуска определяется по соглашению нанимателя с работником. Этот момент закреплен в Правилах об очередных и дополнительных отпусках от 1930 года, которые по-прежнему действуют на территории России.

— Однако, работодатель может не согласиться с вашей просьбой о переносе отпуска, так как это нарушит весь график отпусков в организации. В этой ситуации следует вовремя уведомить администрацию о вашем больничном, а также прийти к взаимовыгодному соглашению с начальством, — утверждает Семенов.

Если болезнь застигла вас, когда вы уже находитесь на отдыхе, то, как и в прошлом случае, требуется взять больничный. В таком случае отпуск автоматически продлевается на количество дней больничного. Если же вы хотите перенести часть отпуска, то можно написать соответствующее заявление вашему работодателю, которое он обязан рассмотреть.

— Здесь есть ряд подводных камней. Не все работодатели в нашей стране твердо следуют букве закона и соблюдают Трудовой кодекс. Многих часто не устраивает то, что из-за болезни сотрудника рушится график отпусков. Поэтому работодатель может чинить препятствия для того, чтобы продлить и перенести ваш отдых. Трудовая инспекция и прокуратура отреагируют, но решат вашу проблему не сразу, возможно к тому времени, когда это будет уже неактуально. Поэтому все нужно заранее согласовывать с начальством, — сказал юрист.

С выплатами отпускных тоже не все просто. Согласно Трудовому кодексу, если отпуск или его часть переносится на другие даты, то работодатель обязан сделать перерасчет, поэтому долю отпускных за неиспользованные дни отдыха вычтут только тогда, когда вы решите их использовать. Если отпуск продлевается на количество дней больничного, то перерасчет не производится, но при этом выплачивается пособие по больничному листу.