Контрольно-счётная палата Великих Лук по итогам 2017 года выявила нарушения на 35,3 млн рублей

Контрольно-счётная палата Великих Лук подготовила отчёт о работе за 2017 год: он будет рассмотрен на ближайшей сессии Великолукской городской думы. Аудиторы провели 17 контрольных мероприятий, из них пять проверок стали внеплановыми. Контрольные мероприятия проводились в управлениях и комитетах администрации Великих Лук, муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждениях, за отчётный период проведено 74 экспертно-аналитических проверки. По результатам контрольных мероприятий установлено 189 нарушений на общую сумму 35 млн 368,2 тыс. рублей, в том числе 35 нарушений при формировании и исполнении бюджетов на сумму 5 млн 132,8 тыс. рублей, 48 нарушений при ведении бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской отчётности на сумму 22 млн 540,4 тыс. рублей, 8 нарушений в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью на сумму 4 млн 658,4 тыс. рублей, 34 нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лип на сумму 3 млн 036,6 тыс. рублей, а также 65 иных нарушений и недостатков. Среди нарушений установлены факты неэффективного, нерационального использования средств бюджета в общей сумме 2270,8 тыс.руб. Факты нецелевого использования бюджетных средств в 2017 году не установлены, заключили великолукские аудиторы. По итогам проведенных контрольных мероприятий руководителям объектов контроля направлено 13 представлений и 2 предписания. Четыре представления в полной мере не исполнены, находятся на контроле. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».