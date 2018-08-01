Химчистка испортила пуховик: что делать?

«Домашний очаг, прокомментируйте, пожалуйста, мою ситуацию. В мае этого года я сдала в химчистку пуховик, почистить нужно было после зимы — рукава, воротник, общий вид. Пятен не было. Во-первых, очень долго не могла получить его обратно — то заболела диспетчер, который принимает, то не могли найти, в конце концов пуховик мне отдали, почищенный, но на передней части два явных пятнышка, которых не было! Пуховик я не фотографировала, конечно, перед этим. А теперь не могу доказать химчистке, что это не мои „застарелые пятна“, как они утверждают, а они их где-то посадили. Как мне быть? Пуховик я забрала, написала жалобу в жалобную книгу, но вещь-то испорчена ((Нести ли мне ее в другую химчистку?» — Мария.

Денис Федоров юрист Санкт-Петербургская региональная общественная организация «Народный контроль и Законность»

Права потребителей при возможных недостатках услуг, выявляемых при их приеме либо в ходе дальнейшего пользования ими, защищены положениями ст. 29 Закона «О защите прав потребителей». В ситуации, которая произошла с Марией, она имеет полное право отказаться от исполнения обязательств, т. е. расторгнуть договор об оказании услуг и потребовать от химчистки возврата ранее уплаченных денежных средств. Также на основании п.1 вышеуказанной статьи пострадавшая сторона вправе по своему выбору потребовать от исполнителя услуг:

безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги; соответствующего уменьшения цены оказанной услуги; безвозмездного изготовления другой вещи из однородного материала такого же качества или повторного выполнения услуги. При этом потребитель обязан возвратить ранее переданную ему исполнителем вещь; возмещения понесенных расходов по устранению недостатков оказанной услуги своими силами или третьими лицами.

Удовлетворение требований потребителя о безвозмездном устранении недостатков, об изготовлении другой вещи или о повторном оказании услуги не освобождает исполнителя от ответственности в форме неустойки за нарушение срока окончания оказания услуги, как это было в ситуации с Марией, когда сначала отсутствовал ответственный сотрудник химчистки, а затем пуховик не могли найти. Требования о возврате денежных средств следует предъявлять в виде претензии в период действия установленной гарантии. При ее отсутствии — в разумный срок (не более двух лет) с даты приемки оказанных услуг. Таким образом, Мария имеете право:

Обратиться в химчистку с претензией в порядке досудебного урегулирования спора о ненадлежащем оказании услуги; Обратиться в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) с жалобой на нарушение своих прав в области защиты прав потребителей; Обратиться с исковым заявлением в суд для восстановления нарушенного права.

Я рекомендую начать с обращения к исполнителю с письменной претензией. Требуйте устранения недостатков, в том числе (при необходимости) путем ремонта и следующей восстановительной отделки в условиях химчистки. В случае отказа в её удовлетворении обратитесь в суд с иском о взыскании денежных средств в счет возмещения стоимости чистки и ремонта изделия, взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, взыскании штрафа в порядке ч. 6 ст. 13 Закона РФ от 07.02.1992 года N 2300-1 «О защите прав потребителей», расходов по оплате услуг представителя (при необходимости). Однако в этом случае вам придется в обоснование заявленных исковых требований представить в суд заключение специалиста о том, что недостатки изделия (в т. ч. его дополнительный износ) возникли в результате его неправильной обработки.