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России не следует изолироваться от западных IT-разработок, считает Кудрин
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России не следует изолироваться от западных IT-разработок, считает Кудрин 

РИА Новости 1 августа 2018
Фото: РИА Новости
ГУСЕВ (Калининградская обл.), 1 авг — РИА Новости. России неизбежно придется пользоваться западными технологическими разработками, при этом важнейшей задачей остается создание систем кибербезопасности для сохранения суверенитета, считает глава Счетной палаты РФ, глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин.
"Нам неизбежно придется пользоваться продуктами технологических разработок Запада. Мы всего в 3% всех современных научных исследований занимаем средние или выше среднего позиции. Поэтому мы должны понимать наше место в этом мировом разделении. Значит, создание международных систем безопасности и кибербезопасности с целью сохранения нашего суверенитета — это важнейший инструмент, но не путем технологического дистанцирования или изоляции", — сказал Кудрин, выступая на заседании Совета Федераций по цифровой экономике.
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