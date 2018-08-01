Промсвязьбанк осенью начнет реализацию стратегии работы по обслуживанию оборонного сектора 

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. ЦБ РФ выйдет из капитала Промсвязьбанка к 1 сентября, после чего кредитная организация полностью сосредоточится на реализации стратегии опорного банка для оборонно-промышленного комплекса, сообщил журналистам зампред ЦБ Василий Поздышев.
"По Промсвязьбанку все финансовые мероприятия по оздоровлению тоже завершены, банк полностью капитализирован и передан в собственность Росимущества. Пока там еще работает временная администрация, но до 1 сентября она завершит работу, будут сформированы органы правления, после чего ЦБ выйдет из Промсвязьбанка, и он начнет реализовывать свою программу в части преобразований. Эта работа уже ведется, просто с постоянно действующими органами правления это будет проще", — пояснил Поздышев.