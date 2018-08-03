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«Ленсвет» займется освещением всего Санкт-Петербурга
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«Ленсвет» займется освещением всего Санкт-Петербурга 

АиФ Санкт-Петербург 20 часов назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
СПб ГУП «Ленсвет» расширяет территорию эксплуатационного обслуживания, говорится в сообщении на сайте Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия.
Сейчас «Ленсвет» обслуживает системы наружного освещения в 14 административных районах города, что составляет 77% от общего объема световых установок. Предприятие не эксплуатирует установки наружного освещения в Пушкинском, Петродворцовом, Курортном и Колпинском, а также частично в Приморском и Красносельском районах. 23% общего объема установок сейчас находятся в ведении пяти организаций. При этом на протяжении 38 лет до мая 1990 года в обслуживании «Ленсвета» находились все перечисленные районы города.
В соответствии с протоколом совещания под председательством вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина все электросетевое имущество, расположенное в зоне эксплуатационной ответственности сетевых организаций разных форм собственности, с предварительным закреплением в казне Санкт-Петербурга передается в СПб ГУП «Ленсвет».
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