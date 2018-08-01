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На улицах Санкт-Петербурга снизится яркость освещения
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На улицах Санкт-Петербурга снизится яркость освещения 

Вечерняя Москва 1 августа 2018
Фото: Вечерняя Москва
При этом, количество осветительных приборов растет с каждым годом.
Директор ГУП «Ленсвет» Сергей Мителев сообщил, что мощность осветительных приборов на улицах Санкт-Петербурга будет снижена на 30 процентов к 2030 году.
В настоящее время показатели мощности освещения составляют 263 Вт. Уже к 2020 году они снизятся до 227 Вт. Снижение яркости освещения позволит значительно снизить износ сетей.
За последние пять лет количество фонарей на улицах Санкт-Петербурга возросло на 55 тысяч и составило 266 тысяч приборов, передает издание «Невские Новости».
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