На улицах Санкт-Петербурга снизится яркость освещения

При этом, количество осветительных приборов растет с каждым годом.

Директор ГУП «Ленсвет» Сергей Мителев сообщил, что мощность осветительных приборов на улицах Санкт-Петербурга будет снижена на 30 процентов к 2030 году.

В настоящее время показатели мощности освещения составляют 263 Вт. Уже к 2020 году они снизятся до 227 Вт. Снижение яркости освещения позволит значительно снизить износ сетей.

За последние пять лет количество фонарей на улицах Санкт-Петербурга возросло на 55 тысяч и составило 266 тысяч приборов, передает издание «Невские Новости».