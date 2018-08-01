В регионах РФ при участии волонтеров создали 500 проектов благоустройства

Андрей Чибис. МОСКВА, 1 авг — РИА Недвижимость. Волонтеры приняли участие в разработке более 500 проектов городского благоустройства в регионах России, рассказал РИА Недвижимость замглавы Минстроя

Он пояснил, что по поручению Минстроя в российских регионах создаются центры компетенций по городской среде, служащие площадками взаимодействия профессионалов, студентов, обучающихся по градостроительным и архитектурным специальностям, и волонтеров, а также местами разработки конкретных проектов благоустройства.

"Уже в этом году на базе таких центров разработано 505 проектов, которые будут реализованы в рамках проекта формирования комфортной городской среды", — сообщил Чибис.

В частности, при участии волонтеров было разработано 43 проекта-участника конкурса на гранты для благоустройства малых городов и исторических поселений, 36 из них вышли в финал, а 22 — стали победителями, отметил замминистра.

По его словам, центры компетенций работают уже в шести субъектах РФ: Белгородской, Нижегородской, Ростовской, Тульской областях, Татарстане и Чувашии.