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В регионах РФ при участии волонтеров создали 500 проектов благоустройства
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В регионах РФ при участии волонтеров создали 500 проектов благоустройства 

РИА Недвижимость 1 августа 2018
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 1 авг — РИА Недвижимость. Волонтеры приняли участие в разработке более 500 проектов городского благоустройства в регионах России, рассказал РИА Недвижимость замглавы Минстроя Андрей Чибис.
Он пояснил, что по поручению Минстроя в российских регионах создаются центры компетенций по городской среде, служащие площадками взаимодействия профессионалов, студентов, обучающихся по градостроительным и архитектурным специальностям, и волонтеров, а также местами разработки конкретных проектов благоустройства.
"Уже в этом году на базе таких центров разработано 505 проектов, которые будут реализованы в рамках проекта формирования комфортной городской среды", — сообщил Чибис.
В частности, при участии волонтеров было разработано 43 проекта-участника конкурса на гранты для благоустройства малых городов и исторических поселений, 36 из них вышли в финал, а 22 — стали победителями, отметил замминистра.
По его словам, центры компетенций работают уже в шести субъектах РФ: Белгородской, Нижегородской, Ростовской, Тульской областях, Татарстане и Чувашии.
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