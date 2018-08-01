Ещё
МФЦ в ТРЦ «РИО» оснастят инженерной инфраструктурой за 16 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.77
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.80
74.20
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.30
–0.02 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1592
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

МФЦ в ТРЦ «РИО» оснастят инженерной инфраструктурой за 16 млн рублей 

Newsroom24 1 августа 2018
Фото: Newsroom24
Администрация Нижнего Новгорода планирует выделить около 16 млн рублей на монтаж инженерных систем для многофункционального центра (МФЦ) в ТРЦ «РИО». Об этом сообщается на портале госзакупок.
Согласно документам, подрядчик займется созданием системы контроля доступа и охранного теленаблюдения, структурированной кабельной системы, подключит пожарную сигнализацию и оповещение, проведет систему вентиляции и дымоудаления, а также систему управления очередью в МФЦ Канавинского района.
Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 15,87 млн рублей. Источником финансирования является городской бюджет на 2018 год. Исполнителя выберут на электронном аукционе 23 августа.
Согласно условиям договора, работы должны быть завершены не позднее 70 дней со дня заключения контракта.
Ранее сообщалось, что нижегородские МФЦ приведут к федеральным стандартам.
Newsroom24: последние новости
Нижегородские аграрии приступили к уборке зерновых культур Иск о банкротстве «Лысковского электротехнического завода» подан ФНС России 149 аукционов провел Фонд капитального ремонта Нижегородской области в 2018 году
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг288
Дач больше не будет8
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение