МФЦ в ТРЦ «РИО» оснастят инженерной инфраструктурой за 16 млн рублей

Администрация Нижнего Новгорода планирует выделить около 16 млн рублей на монтаж инженерных систем для многофункционального центра (МФЦ) в ТРЦ «РИО». Об этом сообщается на портале госзакупок.

Согласно документам, подрядчик займется созданием системы контроля доступа и охранного теленаблюдения, структурированной кабельной системы, подключит пожарную сигнализацию и оповещение, проведет систему вентиляции и дымоудаления, а также систему управления очередью в МФЦ Канавинского района.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 15,87 млн рублей. Источником финансирования является городской бюджет на 2018 год. Исполнителя выберут на электронном аукционе 23 августа.

Согласно условиям договора, работы должны быть завершены не позднее 70 дней со дня заключения контракта.

Ранее сообщалось, что нижегородские МФЦ приведут к федеральным стандартам.