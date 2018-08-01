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Челябинцы создали кооператив дольщиков для достройки проблемной многоэтажки
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Челябинцы создали кооператив дольщиков для достройки проблемной многоэтажки 

АиФ 1 августа 2018
Фото: АиФ
Обманутые дольщики из Челябинска зарегистрировали первый в регионе жилищно-строительный кооператив, чтобы самостоятельно достроить проблемный дом, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Активность проявили дольщики ЖК «Новоград», которые ждут сдачи 16-этажного монолитно-каркасного дома уже четыре года. Жилищно-строительный кооператив получил название «Доватора-46» — исходя из адреса, по которому располагается долгострой.
«Целью кооператива является окончание строительства многоквартирного дома путём передачи объекта от бывшего застройщика (ООО «Град») новому — компании «ЮжуралспецМС». Её удалось найти при посредничестве правительства Челябинской области, — отмечают обманутые дольщики ЖК «Новоград». — Передачу объекта и участка земли, на котором он находится, должен одобрить Арбитражный суд. Заседание состоится 3 августа».
Напомним, компания ООО «Град» проходит процедуру банкротства с октября 2015 года. Против её директора выдвинули обвинения в мошенничестве и превышении полномочий. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
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