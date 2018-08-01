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«Открытие» и Бинбанк могут приостановить работу для полноценного объединения
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«Открытие» и Бинбанк могут приостановить работу для полноценного объединения 

Банки.ру 1 августа 2018
Объединения IT-процессов «ФК Открытие» и Бинбанка намечено на праздничные дни в начале 2019 года, сообщил журналистам зампред ЦБ Василий Поздышев.
«Для слияния информационных систем нужен достаточно длинный период, как минимум неделя, либо неработы, либо отсутствия активного режима работы. Единственная возможность — это январские каникулы», — пояснил представитель ЦБ.
Предполагается, что «Открытие» после объединения с Бинбанком будет соблюдать все нормативы и функционировать как кредитная организация, завершившая процесс оздоровления. По словам Поздышева, «ФК Открытие» уже операционно прибыльный и не нарушает основные нормативы.
Следующей задачей после объединения банков будет продажа новой структуры по частям.
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