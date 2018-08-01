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Максим Орешкин: «Хочу, чтобы страна была комфортной для своих граждан»
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Максим Орешкин: «Хочу, чтобы страна была комфортной для своих граждан» 

Волга Ньюс 1 августа 2018
Несмотря на юный возраст, форумчане задали министру довольно серьезные вопросы. Так, один из участников напомнил о планах страны усилить позиции в рейтинге мировых экономик и попросил министра назвать ключевые точки экономического роста.
"Сейчас Россия занимает 6-е место в мире по размеру экономики. Для того, чтобы подняться в рейтинге, нам нужно обойти Германию, которая сейчас занимает 5 место, — сказал министр. — По размеру ВВП мы отстаем от немцев на 4%. Это значит, что за ближайшие 6 лет нам нужно прибавить на 4% больше, чем Германия. Для этого нужно расти на 2,5-3% в год. Задача вполне реальная".
Сложности возникают в связи с демографической ситуацией в стране. Министр напомнил, что в ближайшее время поколение послевоенного периода уйдет на пенсию, в связи с чем трудоспособное население России сократиться на 3 млн человек. Это значит, что укрепление позиций возможно только за счет повышения интенсивности развития экономики.
По мнению министра, точек роста у экономики множество — это успешно развивающиеся территории, а также перспективные экономические отрасли. «Сейчас экономика растет на 2% в год за счет притока инвестиций, в том числе инфраструктурных. Нужно, чтобы территориальных точек роста становилось больше, чтобы росла инфраструктурная связанность между регионами, — отметил Орешкин. — Также необходимо поддерживать молодых предпринимателей, давать им больше возможностей для роста. Важна и роль крупных предприятий — им нужно активно инвестировать в расширение производства и повышение эффективности».
Интересовала собравшихся и тема повышения НДС. Так, участница из города Глазова поинтересовалась, куда пойдут средства налогоплательщиков. «Деньги будут направлены на 12 национальных проектов. Речь идет о дополнительных инвестициях в образование и здравоохранение, в развитие инфраструктуры, поддержку экспорта малого и среднего бизнеса», — ответил министр.
Он подчеркнул, что НДС является наиболее безболезненным способом увеличения налоговой нагрузки, так как она распределяется по всей производственной цепочке.
Были заданы и личные вопросы. Участница из Саратовской области спросила, какие управленческие техники министр использует в работе с командой. «Главное — как в личном развитии, так и в управлении коллективом — это ориентация на конкретные результаты. Нельзя давать слабину ни себе, ни своим сотрудникам. Если ты ставишь себе цели, единственный способ их достичь — двигаться вперед», — ответил министр.
Также участники попросили министра назвать его самую заветную мечту. «Мои человеческие и профессиональные мечты совпадают. Я мечтаю менять страну к лучшему, что ее гражданам было комфортно, чтобы они могли самореализоваться», — сказал Максим Орешкин.
В конце встречи он поблагодарил участников форума за интересные вопросы. «Подобные форумы — это всегда коммуникация людей и новые возможности. Те, кто хотят ими воспользоваться, получают связи и знакомства, которые пригодятся им в дальнейшем», — сказал Орешкин.
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