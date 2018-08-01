Fitch повысило рейтинг «Русгидро»

«Улучшение рейтинга отражает более сильный автономный кредитный портфель «Русгидро», теперь соизмеримый с рейтингом «ВВ+». Это обусловлено улучшением показателей кредитоспособности из-за лучших, чем ожидалось, результатов и прекращением договора поручительства по обязательствам Богучанской ГЭС», — говорится в сообщении.