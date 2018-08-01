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Временная администрация Промсвязьбанка завершит работу до сентября
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Временная администрация Промсвязьбанка завершит работу до сентября 

Rambler News Service 1 августа 2018
Временная администрация Промсвязьбанка завершит работу до 1 сентября, после чего начнется программа преобразования кредитной организации в банк для гособоронзаказа, сообщил журналистам зампред ЦБ Василий Поздышев.
«По Промсвязьбанку …Там пока еще работает временная администрация Банка России, она завершит свою работу, до 1 сентября будут расформированы постоянно действующие органы правления, после чего Банк России выйдет из Промсвязьбанка, Промсвязьбанк начнет реализовывать свою программу в части преобразования в оборонный. На самом деле, эта работа уже ведется, просто с постоянно действующим управлением это будет проще», — сказал он.
Поздышев отметил, что все мероприятия по финансовому оздоровлению банка завершены, он полностью докапитализирован и передан в собственность Росимуществу.
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