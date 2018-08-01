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Получатели субсидий подвергнутся проверкам
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Получатели субсидий подвергнутся проверкам 

Время бухгалтера 1 августа 2018
С 07.08.2018 получателей субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг будут проверять.
Дело в том, что новым постановлением Кабмина изменились правила предоставления субсидий. Теперь для подтверждения своего права на преференцию, заявитель не должен представлять справку о составе семьи. Достаточно в заявлении перечислить всех членов семьи, указав степень родства каждого из них.
Чтобы исключить неправомерное использование субсидий и появилась идея выборочных проверок. В первую очередь проконтролируют:
неоднократных получателей субсидий; лиц, затраты на «коммуналку» которых в 2 раза выше максимально допустимой доли расходов на услуги ЖКХ в общем доходе семьи, установленной по региональным стандартам, применяемым для расчета субсидий; не работающих и не получающих постоянный доход граждан.
Контроль будет осуществляться путем направления в управляющие компании запросов. Об обнаруженных искажениях уполномоченные организации будут обязаны проинформировать компетентные органы.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 26.07.2018 № 871 «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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