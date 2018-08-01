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Глава Uniper временно сложит полномочия из-за болезни
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Глава Uniper временно сложит полномочия из-за болезни 

ТАСС 1 августа 2018
БЕРЛИН, 1 августа. /ТАСС/. Председатель правления германской энергетической компании Uniper SE Клаус Шефер из-за болезни временно сложит полномочия. Об этом сообщил концерн в среду.
"Наблюдательный совет компании вместе с правлением примет решение о замещении Шефера и распределении его полномочий", — говорится в заявлении Uniper. У Клауса Шефера был диагностирован рак, лечение займет несколько месяцев — на это время он и перестанет исполнять свои обязанности. Точное количество месяцев не приводится.
51-летний Клаус Шефер руководит Uniper с января 2016 года. Компания является одним из партнеров "Газпрома" по проекту строительства газопровода «Северный поток — 2».
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