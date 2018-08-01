Глава Uniper временно сложит полномочия из-за болезни

БЕРЛИН, 1 августа. / ТАСС /. Председатель правления германской энергетической компании Uniper SE Клаус Шефер из-за болезни временно сложит полномочия. Об этом сообщил концерн в среду.

"Наблюдательный совет компании вместе с правлением примет решение о замещении Шефера и распределении его полномочий", — говорится в заявлении Uniper. У Клауса Шефера был диагностирован рак, лечение займет несколько месяцев — на это время он и перестанет исполнять свои обязанности. Точное количество месяцев не приводится.