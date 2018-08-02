Специалисты МРСК Центра пресекли более 3500 случаев хищений электроэнергии

Специалисты МРСК Центра в первом полугодии пресекли более 3,5 тысяч случаев хищений электроэнергии общим объемом свыше 100 миллионов киловатт-часов.

ПАО «МРСК Центра» продолжает системную работу по выявлению и пресечению безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии.

По итогам масштабных рейдовых мероприятий, проведенных в первом полугодии персоналом районов электрических сетей и управлений учета электроэнергии филиалов компании, в том числе совместно со специалистами блока безопасности, в зоне ответственности МРСК Центра (11 субъектов Центрального федерального округа) было выявлено и пресечено 3618 фактов незаконного потребления электрической энергии общим объемом 100,15 миллионов кВт*ч. Большая часть этого объема, 79,51 миллионов кВт*ч, приходится на юридических лиц.

Энергетики принимают меры для возмещения ущерба. В отношении нарушителей, не сделавших это добровольно, выносятся судебные решения о взыскании. По остальным фактам продолжается претензионно-исковая работа.

Кроме того, заявительские материалы по фактам несанкционированного потребления электроэнергии направлялись в правоохранительные органы . По результатам их рассмотрения возбуждались уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»).

Среди выявленных специалистами МРСК Центра с начала года случаев энерговоровства встречались довольно крупные. Так, сотрудники тамбовского филиала компании пресекли факт безучетного потребления электроэнергии со стороны одного из предприятий в Мичуринском районе. В ходе плановой проверки энергетики обнаружили повреждение пломбы в энергоустановке, работающей на его территории. Ущерб, нанесенный энергокомпании, составил более 2,2 млн рублей. По данному факту направлено заявление в правоохранительные органы.

Сотрудники филиала «Тверьэнерго» в начале лета в ходе плановой проверки выявили крупный факт бездоговорного энергопотребления со стороны управляющей компании Калининского района, незаконно подключившей к электросетям канализационные насосные станции, водонапорную башню и насосную станцию. Общий объем неучтенного электропотребления составил 1, 127 млн кВт*ч, сумма ущерба — свыше 9 миллионов рублей. Составлен акт о бездоговорном потреблении и направлено заявление о правонарушении в правоохранительные органы.

Достаточно значительные по объемам факты хищений выявлялись и со стороны частных лиц. Один из таких случаев был зафиксирован энергетиками МРСК Центра в начале июля в Ярославле. Проводя контрольную проверку технического состояния объектов электросетевого хозяйства, специалисты Ярэнерго выявили факт бездоговорного потребления электроэнергии жителями одного из частных домов общим объемом 390 тысяч кВт∙ч. Общая стоимость украденного у энергокомпании электричества составила почти 1,34 млн рублей, в правоохранительные органы направлено соответствующее заявление.

Следует отметить, что незаконная «предприимчивость» недобросовестных потребителей наказывается строго: они не только компенсируют ущерб электросетевой компании, но и привлекаются к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа. В случае невозмещения ущерба в установленный срок материалы по выявленным фактам хищений направляются энергетиками в суд.

Так, в Тамбовской области в мае завершилось судебное разбирательство по факту неучтенного потребления электроэнергии, поставляемой МРСК Центра одной из производственно-строительных компаний, расположенных в областном центре. В минувшем году выяснилось, что на принадлежащем компании производственном объекте использовались трансформаторы тока с истекшим сроком государственной поверки. При этом компанией не было исполнено ранее выданное предписание на поверку (замену) данных трансформаторов, что по закону является ее обязанностью. По решению Арбитражного суда Тамбовской области, подтвержденному судами апелляционной и кассационной инстанций, она вернет сбытовой организации более 15 млн рублей.

МРСК Центра напоминает, что от преступных действий похитителей в значительной степени страдают и добросовестные потребители, исправно оплачивающие счета за электроэнергию: из-за краж происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника, повышается вероятность аварий, пожаров и несчастных случаев. Компания намерена последовательно добиваться возмещения ущерба недобросовестными потребителями. Следует напомнить, что средства, взыскиваемые с энерговоров, компания направляет, в том числе, на финансирование основных мероприятий производственной деятельности, обеспечивающих надежное и бесперебойное электроснабжения потребителей.

Бизнес