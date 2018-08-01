Строительство новых очистных сооружений начнут в Ленинском районе в конце августа

В Ленинском муниципальном районе планируют начать строительство напорного канализационного коллектора в микрорайоне Купелинка в конце августа, сообщил в среду глава района Валерий Венцаль.

В среду Венцаль выступил с отчетом по итогам 2017 года перед губернатором Московской области Андреем Воробьевым

«На сегодня подписана дорожная карта по строительству напорного канализационного коллектора. С 20 августа планируем приступить к работам», — сказал Венцаль.

Он отметил, что очистные сооружения построят в микрорайоне Купелинка, в котором проживают порядка 25 тысяч человек.

«Напорный канализационный коллектор позволит сделать централизованную канализацию на большом массиве, на большом проекте жилья. Предварительно перед этим мы нарастим мощность своей городской канализационной насосной станции в два раза», — добавил Венцаль.