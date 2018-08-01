«Самараавтогаз» претендует на аренду 43 муниципальных автобусов

Напомним, именно столько автобусов приобрели в лизинг власти Самары в 2016 году.

"Самараавтогаз" был единственным претендентом на этот транспорт и теперь может получить его за начальные 131,67 млн рублей. Автобусы на газомоторном топливе отдают победителю до 31 октября 2020 года.

Ранее сообщалось также, что ООО «Самараавтогаз» арендует автопарк МП «Пассажиравтотранс» на пять лет. Организация сохранит объем пассажирских перевозок, обеспечит погашение долгов муниципального предприятия — порядка 500 млн рублей.

Между тем самарский арбитраж принял к производству очередное заявление ЗАО «Межрегиональная лизинговая компания» к МУП «Пассажирский автомобильный транспорт» о взыскании 19,8 млн рублей.